Heimatverein begrüßt 12 500 Besucher: Große Resonanz bei Hoffest zur Ausstellung „Straßen in Gommern und deren Entwicklung“

Gommern - Damit hatte Burglind Oehlschläger nicht gerechnet. Urplötzlich stand sie vor vielen Leuten und wurde beklatscht. Eigentlich wollte sie sich in aller Ruhe die Ausstellung „Straßen in Gommern und deren Entwicklung“ anschauen, zu deren offizieller Eröffnung der Gommeraner Heimatverein am Sonntagnachmittag mit einem kleinen Hoffest geladen hatte. Burglind Oehlschläger hatte sich am Sonntag als 20. Besucherin in das Gästebuch eingetragen und war damit in Summe die insgesamt 12 500. Besucherin in den Räumlichkeiten des Vereins.