Heimatverein Gommern muss sich von Exponaten trennen

Gommern - Sämtliche Stücke, die der Heimatverein in seinem mehr als 20-jährigen Bestehen zusammengetragen habe, stammen aus Gommern. Das betont Frauke Wambach, die dem Verein viele Jahre vorstand, stets, wenn sie auf die prall gefüllten Keller in der Walther-Rathenau-Straße und im Haus K 30 angesprochen wird. Dazu kann sie noch die eine oder andere Episode erzählen, beispielsweise wie sie – in jüngeren Jahren – in Container kletterte, um wichtige Erinnerungsstücke noch in letzter Minute zu retten.