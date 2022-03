Heimatverein rätselt: Wo wurden diese Fotos aufgenommen?

Gommern (mla) - Über Hinweise und Tipps zu den drei unten stehenden Fotografien freut sich der Heimatverein Gommern. Trotz ihres geballten Wissens zur Heimatgeschichte ist es den Vereinsmitgliedern bislang nicht gelungen, herauszufinden, was auf den Fotos abgebildet ist.

Welcher stattliche Baum ist hier abgebildet? Könnte es sich um einen Blitzeinschlag oder Sturmschaden im Stamm handeln? Repro: Karin Gust

Der Fotograf nahm die zwischen 1929 und 1938 entstandenen Motive als so selbstverständlich an, dass er keine Angaben dazu gemacht hat. Bei anderen Fotografien iim Album sind Hinweise, worum es sich handelt, vorhanden. Deshalb ist davon auszugehen, dass die Aufnahmen in Gommern und Umgebung entstanden sind. Wer eine Idee hat, wo die Fotos gemacht wurden, setzt sich bitte mit Karin Gust, Vorsitzende des Heimatvereins und Stadtchronistin, in Verbindung. Sie ist per E-Mail unter heimatverein.gommern@online.de oder telefonisch unter 039200/ 50458 zu erreichen.