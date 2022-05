Heimtückische Knochenkrankheit wird in Vogelsang behandelt

Vogelsang - Wer das Wort Volkskrankheit hört, denkt meist zuerst an Bluthochdruck oder Diabetes. An Osteoporose denken vermutlich die Wenigsten. Dabei gehört sie zu den zehn häufigsten Volkskrankheiten. Seit 25 Jahren ist der 20. Oktober der Tag der Osteoporose. „Es ist ein wichtiger Tag, um ein Bewusstsein für diese Krankheit zu schaffen“, sagt Dr. Stylianos Tomaras. Der Oberarzt der Fachklinik für Rheumatologie in Vogelsang weiß, dass jeder fünfte Osteoporose-Patient nicht angemessen behandelt wird. „Es gibt sechs Millionen Erkrankte in Deutschland, trotzdem wird der Krankheit zu wenig Beachtung geschenkt“, meint er.