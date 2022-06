Heizölkanister im Wald bei Ihleburg illegal entsorgt

Ihleburg/Burg - Illegale Müllentsorgungen von Reifen, Plastikteilen sowie Sperr- oder Hausmüll verschiedenster Art sind leider keine Seltenheit, obwohl die beiden Annahmestellen des Landkreises in Burg und Genthin nahezu jeden Tag in der Woche geöffnet haben und bestimmte Müllarten auch vor der eigenen Haustür abgeholt werden. Dass nun auch große Heizölkanister achtlos ihren Platz in der Landschaft finden sollen, „ist an Verantwortungslosigkeit und Dreistigkeit nicht mehr zu überbieten“, teilte unser Leser Frank Endert aus Ihleburg mit. Zwei etwa 1,40 Meter große Behältnisse, in denen sich noch stinkende Flüssigreste befinden, liegen in einem Waldstück in der Nähe des Friedhofes und fallen dort ins Auge. Die Kanister müssen mit einem Hänger oder Transporter dorthin gefahren worden sein, vermutet Endert und hofft, dass die oder der Übeltäter ermittelt werden können und letztlich eine satte Strafe erhalten.