Hilfe aus Burg und Genthin für Kriegsopfer in Ukraine

Auch im Jerichower Land läuft eine Welle von Hilfsaktionen für die vom Krieg betroffenen Menschen in der Ukraine an. Benötigt werden vor allem Verbandsmaterialien und Textilien.

Bernd Felscher aus Burg übergibt Waldemar Bill in Genthin mehrere Kartons mit Spenden für Opfer der russischen Aggression in der Ukraine.

Burg/Genthin - Bernd Felscher aus Burg und Waldemar Bill aus Genthin haben viele Gemeinsamkeiten: Beide zählen nicht nur zu den Menschen mit einem großen Herz, bei ihnen klingelt in diesen Tagen auch fast pausenlos das Handy, weil ihre Sorge den unzähligen Kriegsopfern in der Ukraine gilt. Dieser Umstand führte sie jetzt zusammen. Weil Felscher als aktives Mitglied der Burger Ortsgruppe der Stiftung Netzwerk Leben ohnehin mit zu denen gehört, die uneigennützig und einfühlsam Menschen in Notlagen helfen, hatte er in diesem Zusammenhang erfahren, dass Waldemar Bill Transporte ins hunderte Kilometer entfernte Krisengebiet organisiert. Es dauerte nicht lange und der Kontakt war hergestellt. In kürzester Zeit konnten Felscher und Ehefrau Marianne den ersten Transporter, den die katholische Pfarrgemeinde in Burg zur Verfügung stellte, nach Genthin steuern - beladen mit wichtigen Gebrauchsgegenständen wie Verbandsmaterialien, warmen Textilien, Decken und verschiedensten Kleidungsstücken für Kinder und Erwachsene.