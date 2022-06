Hilfe für Jugendliche: Das ist der neue Streetworker in Burg

Burg - Jugendliche in Burg werden ihm oft über den Weg laufen. Lukas Möhser ist der neue Streetworker in der Stadt. Seit Anfang November unterstützt er Jugendliche in schwierigen Lebenslagen, bei Drogenproblemen, Schwangerschaften oder familiären Schwierigkeiten. Welche Ambitionen und Ziele hat er für die Jugend in Burg?

Ganz neu ist er aber nicht im Team des Soziokulturellen Zentrums. „Anfang Juli habe ich als Erzieher im Jugendclub angefangen und habe nun diese Position übernommen“, erklärt er. In Jugendliche, die den holperigen Weg des Lebens meistern müssen, kann er sich gut hineinversetzen. „Ich denke, das ist eine meiner Stärken.“ Dass er einmal als Streetworker in der Stadt arbeiten würde, hatte sich der gebürtige Burger nach dem Abitur nicht gedacht. „Ich habe eine Ausbildung im öffentlichen Dienst gemacht, aber dabei bemerkt, dass das einfach nichts für mich ist, den ganzen Tag am Computer zu sitzen.“

Der junge Mann überlegte, wohin ihn sein beruflicher Weg führen könnte und entschied sich zunächst für ein Studium der internationalen Fachkommunikation. Auch wenn ihm das gut lag, war doch ein Hinweis einer Gesprächspartnerin für ihn entscheiden. „Mir wurde gesagt, dass ich einen wirklich guten Erzieher abgeben würde, und ich kam zu dem Schluss, dass dies wirklich etwas für mich sein könnte.“ Er begann ein freiwilliges soziales Jahr (FSJ) und arbeitete mit Jugendlichen mit Beeinträchtigungen. „Ich habe bemerkt, dass ich gern unter jungen Menschen bin, dass ich ein gutes Händchen bei Gesprächen mit ihnen habe und sie gern auf mich zukommen, weil ich mit ihnen auf Augenhöhe kommuniziere und nicht von oben herab.“ Nach dem FSJ begann Lukas Möhser dann eine Erzieherausbildung in Salbke. Nach dem Abschluss zog es ihn aber wieder zurück in seine Heimat. „Ich komme ja ursprünglich aus Burg, lebte dann mit meiner Familie in Möckern und möchte nun hier beruflich Fuß fassen.“

Erster Eindruck als Streetworker ist positiv

Die ersten Wochen als Streetworker schätzt er als positiv ein. „Ich fühle mich bei meiner Tätigkeit und im Team sehr wohl.“ Einige Male war er schon in der Stadt unterwegs, um Jugendliche kennenzulernen und mit ihnen ins Gespräch zu kommen. „Da war ich schon ein bisschen aufgeregt“, räumt er ein. Die Gespräche mit den Jugendlichen seien aber enorm wichtig für seine weitere Arbeit. „Ich muss zunächst einmal eine Vertrauensbasis aufbauen.“ Schließlich will er die Jugendlichen bei sensiblen Themen wie Drogen- und Alkoholkonsum beraten oder ihnen bei Schwierigkeiten mit Behörden unterstützen.

„Es ist aber wichtig zu sagen, dass Streetworker wie ich keine Therapeuten sind. Ich sehe mich mehr als Mittelsmann zwischen Beratungen und den Jugendlichen. Und es ist auch nicht zielführend, wenn ich den Jugendlichen etwas Banales sage wie 'Nimm keine Drogen, das ist schlecht für dich'. Man muss den Status Quo manchmal erstmal akzeptieren und die jungen Menschen ihre Erfahrungen machen lassen, auch wenn sie negativ sind. Wenn sie daraus lernen, dass ihr Verhalten problematisch ist, ist es wichtig, dass sie in mir dann einen Ansprechpartner und Unterstützer sehen.“

Streetworker muss immer flexibel sein

Zeitweise unterstützt er auch das Team der Docking Station. „Ich bin dort bei den Ritualen dabei. Dabei handelt es sich beispielsweise um einen wöchentlich stattfindenden Brunch, bei dem die jungen Menschen sich nicht nur austauschen können, sondern auch lernen, einer Tagesstruktur zu folgen.“ Erschwert werde die Arbeit des Streetworkers derzeit aber durch die Corona-Pandemie. „Das ist eine besondere Situation, in der ich immer wieder flexibel reagieren muss und auch vieles, was eigentlich gemeinschaftlich stattfinden würde, geht momentan nicht.“

Dennoch hat der Streetworker optimistische Pläne für die Zukunft. „Im privaten Bereich würde ich auf jeden Fall gern endlich mit meiner Band auftreten und im beruflichen Bereich nehme ich mir vor, dass ich bald in allen Aufgabenbereichen fest im Sattel sitze. Gerade lerne ich ja noch so viel neues jeden Tag dazu.“ Für die Jugendlichen möchte er ein attraktives Freizeit-Angebot schaffen. „Das Bildungssystem in Deutschland ist recht starr, in der Schule haben die Kinder und Jugendlichen viele Vorgaben. Da sollen sie dann mit uns ihre Freizeit genießen. Auch wenn wir pädagogische Angebote haben, lassen wir ihnen ihre Freiräume, lassen sie sich entwickeln und versuchen ihnen etwas beizubringen, dass sie es wirklich von sich aus lernen wollen.“ Gern möchte der Streetworker ein musikalisches Angebot etablieren. „Ich könnte mir ein musisches Projekt vorstellen. Das kann ein Band-Projekt ein, etwas mit Hip Hop oder auch eine Trommelgruppe. Hauptsache etwas für das Gemeinschaftsgefühl.“