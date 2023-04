Für sich und andere etwas Gutes tun – unter diesem Motto stehen die Benefiz-Waldläufe in Friedensau im Jerichower Land. Es beteiligten sich 53 Läufer an der Aktion.

Friedensau - Insgesamt 53 Läufer im Alter von drei Jahren bis 86 Jahren haben am vergangenen Sonntag am diesjährigen Benefiz-Waldlauf in Friedensau teilgenommen. Unter den Läufern waren 20 Kinder und 33 Erwachsene. Die Beteiligung lag somit deutlich unter der des Vorjahres, als fast 100 Läufer an den Start gegangen waren.