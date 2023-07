Daniela Kramper und Thomas Schlüter von der NJL übergeben den Scheck in Höhe von 990 Euro an Schulleiterin Simone Henes. Damit ist die nächste Theaterfahrt nach Magdeburg gesichert.

Burg - Zwei Tage wird Schulleiterin Simone Henes auf jeden Fall in Erinnerung behalten: den 19. Dezember 2022 und den 24. Juli 2023. Sie stehen für Anfang und Ende eines Kapitels mit unzähligen Telefonaten, Schriftverkehr, Protokollnotizen, Unwägbarkeiten und Gespräche mit Kollegen und Eltern. Und immer ging es dabei ums Geld – genau genommen um knapp 1000 Euro, die einem ganz besonders harten Wintertag zum Opfer fielen. Jetzt aber, sieben Monate später, kann Simone Henes einen Aktenordner beruhigt in die Ecke schieben, denn die erwähnten 1000 Euro sind zurückgeflossen, weil enttäuschte Kinderaugen wohl mit das Traurigste sind, was es gibt. Und weil ein außergewöhnlicher Bildungstag nicht an dieser Summe scheitern sollte. Vielleicht brachte auch ein Zeitungsbeitrag in der Burger Volksstimme und ein Kontakt mit der Leser-Anwältin einen Stein ins Rollen – natürlich in die richtige Richtung.