Hilfsaktion aus Burg für Kriegsopfer in der Ukraine

Burg - „Ich habe unmittelbar nach dem fürchterlichen Angriff Kontakt zu meinen Freunden und Bekannten in der Ukraine aufgenommen“, resümiert Pusch. So habe er erfahren, dass viele Menschen teilweise mehrere Tage in den U-Bahn-Tunneln von Kiew ausharren mussten, Angst um ihr Leben hatten und nicht gleich fliehen konnten. „Andere konnten in den westlichen Teil der Ukraine flüchten und wissen nicht, ob ihr Haus noch steht, da in den Heimatorten gekämpft wird“, sagt der Burger Kommunalpolitiker, der unbedingt helfen wollte. Binnen weniger Tage wurden eine kleine Gruppe und Transporter organisiert. In kürzester Zeit konnten Hilfsgüter von umliegenden Sammelstationen beladen werden, wobei Lebensmittel, Medikamente und Sachspenden den größten Teil ausmachten. „Daraufhin sind wir mit den beladenen Fahrzeugen knapp 1.500 Kilometer zu einem rumänisch-ukrainischen Grenzübergang gefahren, an dem täglich mehrere Hundert ukrainische Flüchtlinge ankommen.“