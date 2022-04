Hinweisschilder rufen in Prödel und Lübs Frust hervor

Prödel/Lübs/Dornburg - Was es denn mit dem Wegerecht an der Hoplake auf sich habe? Ingo Schmidt (SPD) stieß das Thema auf der Sitzung des Prödeler Ortschaftsrates an. Er meinte die Beschilderung entlang des ländlichen Weges/Elberadweges von Dornburg in Richtung Hoplake/Lübs. Die Stadtverwaltung hat dort nicht amtliche Hinweisschilder aufgestellt, die erklären, dass der Weg nur für land- und forstwirtschaftlichen Verkehr frei, ansonsten das Befahren für Kraftfahrzeuge verboten sei. „Zuwiderhandlungen werden mit Bußgeld geahndet.“