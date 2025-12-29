Ein 37-Jähriger hat vor dem Amtsgericht Burg gestanden. Den Hitlergruß räumte er ein, die Betrugsvorwürfe wies er aber von sich. Wie ist der Prozess ausgegangen?

Der Angeklagte (links) hat in der Burger Innenstadt den Hitlergruß gezeigt.

Burg - Selten ist der Zuschauerraum im Burger Amtsgericht so voll wie bei einem Prozess gegen einen 37-Jährigen. Dass er in Burg den Hitlergruß gezeigt haben und außerdem mehrere Dinge ungerechtfertigt auf den Namen seiner Ex-Freundin bestellt haben soll, wird ihm vorgeworfen. Der Prozess nimmt einen unerwarteten Verlauf.