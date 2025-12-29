Prozess vor dem Amtsgericht Hitlergruß in der Burger Innenstadt
Ein 37-Jähriger hat vor dem Amtsgericht Burg gestanden. Den Hitlergruß räumte er ein, die Betrugsvorwürfe wies er aber von sich. Wie ist der Prozess ausgegangen?
29.12.2025, 18:32
Burg - Selten ist der Zuschauerraum im Burger Amtsgericht so voll wie bei einem Prozess gegen einen 37-Jährigen. Dass er in Burg den Hitlergruß gezeigt haben und außerdem mehrere Dinge ungerechtfertigt auf den Namen seiner Ex-Freundin bestellt haben soll, wird ihm vorgeworfen. Der Prozess nimmt einen unerwarteten Verlauf.