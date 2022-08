Hitze im Jerichower Land: Wasser und Sonnencreme dürfen auf dem Bau nicht fehlen

Nicht nur auf dem Bau in diesen Tagen ein Muss: Regelmäßiges Wassertrinken ist für all jene, die im Jerichower Land unter freiem Himmel tätig sind, in der heißen Jahreszeit besonders wichtig.

Burg/Genthin - Auf diesen Umstand macht die Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt (IG Bau) aufmerksam. Sie appelliert an die Beschäftigten im Landkreis, sich ausreichend auf die Wettergegebenheiten einzustellen und zu schützen. In dieser Woche kratzt das Thermometer wieder an der 30-Grad-Celsius-Marke, es gibt Sonne satt. Keiner sollte die hohe UV-Strahlung auf die leichte Schulter nehmen, so der IG-Bezirksvorsitzende Michél Eggert: „Sie kann zu dauerhaften Schäden auf der Haut bis hin zu Krebs führen.“