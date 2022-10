Wie ein Loburger Ex-Polizist mit Bildern Freude bereitet

Loburg - Ob „Süße Tour“ oder 130 Jahre Bahnlinie – an den beiden jüngsten Veranstaltungstagen auf der Loburger Burg konnte sich Wolfgang Liepe an seinem Bilderstand reichlich Komplimente gefallen lassen. Seine Aquarellmalereien kommen bei den Loburgern gut an – manch einer hat längst seinen eigenen „Liepe“ zu Hause an der Wand hängen.

Dabei fing die Karriere des Loburgers ganz unromantisch an: Liepe war vor seinem Gang in den Ruhestand bei der Polizei, und hier fertigte er stets die Tatortskizzen an: „Heute wird das anders gemacht, aber früher habe ich bei den Tatorten Skizzen gemacht, dreidimensional den Raum gemalt und die Maße eingetragen.“

Auf den bunten Stadt- und Landschaftsbildern, die Liepe heute anfertigt, findet man keine Tatwaffen oder gar Schlimmeres. Liepe malt gerne friedliche Stillleben oder die Landschaften, die er bereist hat. Beeindruckend sind auch die Stadtansichten – egal ob Magdeburg, Loburg oder Venedig.

Bei manchen Bildern dienten Fotos als Vorlage, oft aber fertigt Liepe vor Ort Zeichnungen an, welche zu Hause dann zum Kunstwerk reifen. Ein „Atelier“ in dem Sinne hat der Loburger nicht, genutzt wird das ehemalige Kinderzimmer.

Wolfgang Liepe ist Autodidakt, wenngleich der Vater dem Sohn wohl das Talent in die Wiege gelegt haben könnte: „Der konnte von Natur aus malen“, erinnert sich der Pensionär.

Im Jahr 2017, als die Polizeiuniform an den Nagel gehängt wurde, habe er sich überlegt, „was machst du denn jetzt mit der vielen Zeit. Ich brauche Beschäftigung und frische Luft. Da habe ich mir gesagt, probierst du eben mal Malerei“.

Ölfarben kamen nicht in Frage. „Das ist für die Wohnung zu dreckig, man muss nachher alles wegräumen und es riecht nach Terpentin.“ Als „verschwundenes Malen“ bezeichnet Liepe die Aquarelltechnik, weil die zarten Wasserfarben ineinander verlaufen. „Man muss ein Gefühl dafür bekommen und braucht Vorstellungskraft“, sagt er. „Man sucht sich eine Technik und einen Stil aus und schaut sich ein paar Lehrvideos an. Dann malt man einfach nach. Man schmeißt anfangs vieles weg, aber irgend wann sieht es so aus wie diese hier jetzt.“

Und seine Bilder werden gekauft. „Wer eins haben will, bekommt es“, sagt Liepe. Bezahlt wird nur soviel, dass es für das Material reicht. Da gibt es ein gerahmtes Bild schon mal für 40 Euro. Fast jedes schöne Gebäude der Stadt Loburg hat er schon verewigt. Manche schon mehrfach, so etwa die ehemalige katholische Kirche. Auch im Café des Rittergutes von Barby ist eine Auswahl seiner Bilder zu sehen.