Nachdem Unbekannte fünf Platanen am Grätzer Hof in Möckern aufgeschlitzt haben, sehen Baumgutachter die Möglichkeit, dass die meisten Bäume sich erholen können.

Möckern. - Diese Meldung hatte Ende November für Kopfschütteln und Entrüstung in Möckern gesorgt: Unbekannte hatten mit einem unbekannten Werkzeug die Rinde von fünf Bäumen an der Gommeraner Straße in Richtung Ladeburg und Vehlitz auf einer Höhe von 1,7 bis 2 Metern über den Boden zentimetertief aufgeschlitzt. Diese Wunden könnten das Lebensende dieser Bäume bedeuten. Ob die Bäume am Grätzer Hof eine Überlebenschance haben, sollte am gestrigen Mittwoch eine Begutachtung von Experten erbringen.