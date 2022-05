Hoffest des Burger Heimatvereins gibt Einblicke in alte Handwerkskunst

Burg - „Man kommt endlich wieder raus. Es ist immer so gesellig und interessant beim Heimatverein“, meinte Elisabeth Schlegat aus Burg. Und in der Tat: Nach zweijähriger Corona-Abstinenz war die Hainstraße am Sonntag wieder der Anziehungspunkt in der Altstadt. Mehr als 600 Besucher nutzten die Möglichkeit, die Ausstellungen von der Schuh- bis zur Militärgeschichte zu besichtigen oder zu erleben, mit wieviel Geschick einst Felle gegerbt oder Seile gezogen wurden. „Die Vorfahren waren eben echte Künstler“, sagte Erik Stephan, der Seilermeister Hans-Georg Tietze nicht nur über die Schultern schaute, sondern auch assistieren durfte.