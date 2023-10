Der Zahn der Zeit hat am Wasserturm in Heyrothsberge genagt. Doch die Aktivitäten der Bürgerinitiative für dessen Erhalt könnten nun zum Erfolg führen.

Für den Erhalt des Wasserturms Heyrothsberge scheint eine Lösung in Sicht.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Heyrothsberge - Seit Ende Mai habe sich nichts getan, sagte Kerstin Hegenbarth als Sprecherin der Bürgerinitiative „Rettet den Heyrothsberger Wasserturm“ bei einem Vor-Ort-Termin Anfang des Monats. Am Wasserturm, der sich unweit des weithin bekannten Instituts für Brand- und Katastrophenschutz in Heyrothsberge befindet, nagt sichtbar der Zahn der Zeit. Aber nun bahnt sich eine Lösung an.