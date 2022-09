Hoffnung für Museumsstücke in Gommern

Viel zu lange nicht im Blick hatte die Stadt ihre Zeitzeugenausstellung unter freiem Himmel. Einige landwirtschaftliche Geräte und Maschinen hat die Witterung inzwischen zerstört. Was repariert werden kann, soll wiederhergestellt werden.

Die Zeitzeugenausstellung bot dieses Mal das Ziel des Spaziergangs mit dem Bürgermeister (M.). Nicht alle landwirtschaftlichen Geräte und Maschinen befinden sich in einem guten Zustand.

Gommern - In sich zusammengekracht ist der Düngerstreuer. Eines Tages war das Holz ganz einfach zu morsch gewesen. Der traurige Anblick bietet sich derzeit in der Zeitzeugenausstellung hinter dem Rathaus III. Gestern Vormittag führte der Spaziergang mit dem Bürgermeister die Teilnehmer in die Sammlung landwirtschaftlicher Geräte und Maschinen unter freiem Himmel.