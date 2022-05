Hoffnungen der Feuerwehr in Gerwisch ruhen auf die Nachwuchs der Kinderfeuerwehr

Gerwisch - Die anfängliche Aufregung legt sich schnell am Gerätehaus an der Woltersdorfer Straße in Gerwisch. Bei der Prüfung zur Kinderflamme 2, ein Ausbildungsnachweis für den Feuerwehrnachwuchs, ist schließlich das gefragt, mit dem sich die Jungen und Mädchen um Kinderwartin Katharina Wilke von der Freiwilligen Feuerwehr Gerwisch bei ihren Treffen befassen. „Es geht darum, das Wissen nachzuweisen“, so die 38-Jährige.