Hohe Gas- und Strompreise: Stirbt der Burger Gartenbau?

Die aktuelle Preisspirale macht auch dem Mittelstand in Burg zu schaffen. Langjährige Gartenbaubetriebe bangen um ihre Existenz.

Eckhard Burmester und Bernd Progatzky, beide Inhaber traditionsreicher Gartenbaubetriebe in Burg, in einem Gewächshaus mit Geranien. Die Preisentwicklung auf dem Gas- und Strommarkt könnte zum Aus für die Unternehmen führen.

Burg - Neigt sich der Gartenbau in Burg dem Ende entgegen? Altbekannte Unternehmen wie Mohrenweiser und Progatzky, die seit 122 beziehungsweise 164 Jahren existieren und manche Krisen umschifft haben, bangen nun um ihre Zukunft. Nicht nur die allgemeine Teuerungsrate sowie erhöhte Transport- und Düngerkosten machen ihnen zu schaffen, vor allem aber die Preisentwicklung auf dem Gas- und Strommarkt, „die nicht mehr abzufedern ist“. Bei Eckhard Burmester, Mitinhaber des Unternehmens Wilhelm Mohrenweiser, und Bernd Progatzky dreht sich in diesen Tagen alles um die Frage, ob sich die Aufzucht von Pflanzen fürs kommende Jahr überhaupt noch rechnen wird. Bis zu 70.000 Jungpflanzen wachsen beispielsweise bei ihm in den Gewächshäusern. Aber: „Die Teuerungsrate zum Verkauf auf die Kunden umzulegen, ist keine Lösung, weil dann automatisch weniger Pflanzen erworben werden“, sagt Progatzky. „Und auch unsere Großabnehmer müssen und werden knallhart neu kalkulieren.“