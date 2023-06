Wie in Hohenziatz bei Möckern ein mobiler Jugendclub entsteht, beweist eine ganz besondere Initiative. Nach drei Jahren wurde nun das Ergebnis vorgestellt.

Hohenziatz - Das kann sich in Hohenziatz in der Einheitsgemeinde Möckern sehen lassen: Fünfeinhalb mal zweieinhalb Meter groß ist der ausgebaute Bauwagen, bis zu 15 Leute finden in seinem Inneren Platz. Vor Kurzem wurde der rollende Jugendclub mit Sektempfang und Kamerateam vorgestellt. Technisch ist der Bauwagen abgenommen worden, neben einem Kühlschrank und Bierzeltgarnituren

gibt es sogar einen Feuerlöscher. Eine Sitzgarnitur wird es nicht geben, sie nähme zu viel Platz weg, argumentieren die jungen Erwachsenen, die für den rollenden Jugendclub verantwortlich zeichnen.