Möser - Schlecht informiert. Diesen Eindruck hatte der Gemeindeelternrat genauso wie die Mitglieder des Kultur- und Sozialausschusses, und eben dieses Signal schickten auch die Ortsbürgermeister in ihrer Dienstberatung an den Bürgermeister. Mehr Informationen zur geplanten Erhöhung der Elternbeiträge seien gefordert worden, erklärte Ingeborg Schwenck (SPD) in Personalunion als Körbelitzer Ortsbürgermeisterin und Vorsitzende des Kultur- und Sozialausschusses.

Weder lagen die Stellungnahmen aller Elternkuratorien rechtzeitig vor, noch eine Begründung, weshalb die Erhöhung pauschal 28 Euro betragen solle, zählte Dr. Thomas Trantzschel (Die Linke) am Sitzungsabend seine Kritikpunkte auf.

Seinen Ratskollegen im Kultur- und Sozialausschuss ging es nicht anders. Die allgemeine Erläuterung im Text der Beschlussvorlage, dass die Betreuungskosten aufgrund „der signifikanten Steigerungen im Bereich der Energiekosten, Personalkosten und weiterer Unterhaltungskosten“ angehoben werden sollen, reichte ihnen nicht aus. Sie verwiesen die Beratung auf ihre nächste Sitzung im September.

Das sei nicht ihr Anspruch, sagte die zuständige Sachgebietsleiterin Christel Krawzoff. Wegen des Ausfalls einer Mitarbeiterin sei die Vorbereitung nicht so gelaufen, wie es hätte sein sollen.

Harsche Kritik geht auch aus dem Protokoll des Gemeindeelternrates hervor, das in der Ratsinformation auf der Internetseite der Gemeinde Möser hinterlegt ist. Bemängelt wird – wie vom Kultur- und Sozialausschuss – die fehlende Kalkulation, die die Erhöhung um 28 Euro nachvollziehbar macht, und die Kurzfristigkeit.

Eltern erwarten Entlastung, keine weitere Belastung

Basierend auf dem Zitat „Gerade in Zeiten von Inflation und Preissteigerungen ist es uns wichtig, Familien bei den Beiträgen weiter zu entlasten“ von Sozialministerin Petra Grimm-Benne (SPD) wird gefragt, wo die Entlastung der Familien in der Gemeinde Möser bleibe.

Vielmehr gab es – abermals sowohl im Gemeindeelternrat als auch im Kultur- und Sozialausschuss – Verärgerung, weil ein Vertreter der Gemeinde Möser gesagt haben soll, dass die Menschen, die in der Gemeinde wohnen, genug Geld haben.