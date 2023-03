Burg - Die Planungen für die Sanierung der mit Schlaglöchern übersäten Holzstraße in Burg gehen jetzt in die entscheidende Phase, ehe der erste Bagger im Herbst anrollen wird. Die Arbeiten werden sich über zwei Jahre erstrecken. Beteiligt an dem Projekt sind neben dem Landkreis und der Stadt auch die Stadtwerke, der Wasserverband und die Stadt Burg, die neue Leitungen und Kabel verlegen wollen.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.