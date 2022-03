Home Stylistin Stefanie Knudsen aus Möser folgte dem Ruf der Heimat zurück nach Sachsen-Anhalt

Möser - Wer regelmäßig die Bundesstraße 1 durch Möser nimmt, dem ist in den vergangenen Monaten die Verwandlung der Villa, direkt hinter dem Ortseingang aus Richtung Burg kommend, sicher nicht entgangen. So mancher mag sich gefragt haben, was sich hier wohl tut. Andere haben angesichts der einladenden Dekoration vielleicht das eine oder andere Mal schon damit geliebäugelt, anzuhalten und zu schauen, was die Home Stylisten in ihrem Geschäft zu bieten haben.