„Etwas Glamour darf schon sein“ Home Stylistin Stefanie Knudsen aus Möser zeigt Wohntrends zu Ostern

Langsam, aber sicher hält die Osterdekoration Einzug in Vorgärten, an Fenstern, in Wohnungen und Häusern. Eine, die sich prima mit den neuesten Trends auskennt, ist Stefanie Knudsen aus Möser.