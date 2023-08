Hortplätze gefragt wie nie

Gommern - Fünf Ferienwochen liegen hinter den Kindern im Hort „Weinbergstrolche“ in Gommern. In der nächsten Woche beginnt für die meisten wieder die Schule. Für 90 Neuzugänge steht dann sogar der allererste Schultag an. Zuvor haben sie in der Ferienbetreuung schon einmal ihren künftigen Hort kennengelernt.

Und damit sie sich künftig auf ihre Hortzeit freuen, wurde ihnen Einiges geboten. „Die Kinder hatten eine tolle Zeit“, fasst auch Hortleiterin Kirsten Flügge zusammen. Auf dem Programm standen zahlreiche Ausflüge in die Umgebung, darunter zur Glasmanufaktur in Derenburg im Harz, dem Phaeno Experimentier-Science Center in Wolfsburg und – für die Kinder besonders interessant – ins Halloren-Museum in Halle. Dazu gab es ein Ferienlager, Kanufahren und natürlich Badeausflüge zu den Seen in der Umgebung.

Nachfrage ist groß

335 Kinder werden im Hort betreut. „Wir sind sehr gut ausgelastet“, berichtet Flügge, denn die Nachfrage ist seit Jahren hoch, es gibt sogar eine Warteliste. Das Angebot wird von den Familien gerne genutzt, da viele Eltern berufstätig sind.

Für die Schulanfänger ist die Vorbereitungszeit in den Ferien besonders wichtig, erklärt Kirsten Flügge: „So lernen sie den Hort und ihre Bezugserzieher bereits kennen, fernab vom Schulalltag.“ Das macht den Übergang leichter, wenn mit dem Schulbeginn ohnehin eine aufregende neue Zeit beginnt.

Auch die Bastelstunde ist bei den Kindern sehr beliebt. Foto: Philipp Ling

Ein weiterer Vorteil: Bei den „Weinbergstrolchen“ kommen die Kinder aus den verschiedenen Ortsteilen der Einheitsgemeinde zusammen. So können die Kinder auch nach der Schule mit ihren Klassenkameraden toben und spielen, ohne dass die Eltern Fahrdienste organisieren müssen. Und die Kinder freuen sich darauf, ihre freie Zeit nach der Schule mit ihren Freunden zu verbringen.

Großer Wert wird bei den Weinbergstrolchen auf die individuelle Entfaltung gelegt. Deshalb gibt es im Hort eine Vielzahl von Angeboten. Die Kinder sollen selbst auswählen können, womit sie sich beschäftigen. Aber es gibt natürlich auch die Möglichkeit zum Ausruhen und Abschalten. Denn, so Flügge: „Die Schule ist für Kinder wie das Arbeitsleben – da muss auch Entspannung sein.“