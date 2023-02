Burg - Im Jerichower Land gibt es in den kommenden drei Jahren genügend Plätze in Tageseinrichtungen und Tagespflegestellen. Darüber informiert der Landkreis in einer Pressemitteilung. In der Sitzung des Jugendhilfeausschusses hat die Verwaltung die Zahlen vorgestellt. Die Bedarfsprognose bis Ende 2026 zeigt für Kinder bis zur Schulpflicht eine ausreichende Versorgung, nachdem die Kapazitäten in den vergangenen Jahren in mehreren Gemeinden erhöht wurden.

„Damit verfügt der Landkreis über genügend Kapazitäten, um allen Eltern einen Krippen- oder Kitaplatz im Jerichower Land anbieten zu können. Vielleicht ist es nicht immer die Wunschkita, aber in der Regel ein Betreuungsplatz in zumutbarer Entfernung zum Wohnort“, resümiert Landrat Steffen Burchhardt (SPD) die positiven Erkenntnisse.

In Elbe-Parey fehlen 47 Plätze

Nur im Bereich der Hortbetreuung sind nach aktueller Hochrechnung kleinere Versorgungslücken zu erwarten. Die prognostizierten Mehrbedarfe an Hortplätzen bis 2026 sind in der Gemeinde Elbe-Parey mit 47 fehlenden Plätzen am höchsten, gefolgt von der Stadt Burg mit 41 Plätzen und Biederitz mit 34 Plätzen. Die Angebote für Kinder unter drei Jahren beziehungsweise für Kinder ab drei Jahren bis zur Schulpflicht sind hingegen ausreichend, sodass eventuelle Kapazitätserweiterungen in den betroffenen Einheitsgemeinden am ehesten den Hortbereich fokussieren sollten. In allen anderen Gemeinden sind die vorhandenen Kapazitäten für alle Altersgruppen für die nächsten Jahre auskömmlich. Insgesamt sei es für den größten Teil des Landkreises gelungen, dass durch eine lösungsorientierte Zusammenarbeit der angrenzenden Gemeinden untereinander die Versorgungssituation weiter stabil ist.

Landrat lobt Bürgermeister

Eine Ausnahme bildet der Planungsraum Möser. Hier konzentrieren sich die prognostizierten Mehrbedarfe auf Betreuungsplätze für Kinder ab drei Jahren bis zur Schulpflicht. Bis 2026 ist ein ansteigender Bedarf von 53 Betreuungsplätzen vorausberechnet. Der aktuell bestehende Mehrbedarf für unter dreijährige Kinder reduziert sich bis 2026 auf fünf Plätze. Um diesen Engpass zu lösen, sind bereits Erweiterungen in einer Kindertageseinrichtung in Lostau um 60 Plätze und in einer Kita in Hohenwarthe um 40 Plätze geplant. Diese Maßnahmen sollen sowohl die bestehenden als auch für die Zukunft prognostizierte Betreuungsdefizite beheben. Für den in 2023, 2024 und 2025 prognostizierten Mehrbedarf an Hortplätzen beabsichtigt die Gemeinde Möser ebenfalls Erweiterungen. „Aus meiner Sicht haben die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister ihre Hausaufgaben gemacht. Eine gute Kinderbetreuung ist ein echter Wettbewerbsvorteil in Deutschland, wieder ein Grund in unsere Region zu kommen“, so das Fazit von Landrat Burchhardt.

Hintergrund: Wesentliche Grundlage für die Bedarfsermittlung an Betreuungsplätzen sind die von den Städten und Gemeinden übermittelten Daten zur voraussichtlichen Bevölkerungsentwicklung in den für die Kinderbetreuung relevanten Bevölkerungsgruppen.