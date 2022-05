Hubertusmesse in der Kirche Magdeburgerforth findet nach langer Corona-Pause statt: Jagdhornmusik ist zu hören

Nach einem Jahr coronabedingter Pause erklingen in und vor der Kirche in Magdeburgerforth wieder die Jagdhörner, denn die Hubertusmesse kann nach aktuellem Stand wieder stattfinden. Eine Neuerung wird es dieses Mal geben.

Magdeburgerforth (bsc) - Die Jagdhornbläser Magdeburgerforth und der Heimatverein „Gloinetal“ Magdeburgerforth laden in diesem Jahr wieder zur traditionellen Hubertusmesse ein. Die Messe findet am Freitag, 6. November, um 18 Uhr in der Kirche Magdeburgerforth statt. „Bereits ab 16.30 Uhr starten wir mit einem musikalischen Rahmenprogramm vor der Kirche. Die Jagdhornbläser Magdeburgerforth freuen sich, dass die Kinder-Jagdhornbläser aus Groß Börnecke in diesem Jahr das Programm mit gestalten“, so Gunnar Gaul, Leiter der Jagdhornbläser Magdeburgerforth.