Einwohner sauer Hundehaufen in Innenstadt: Kommt in Burg die Pflicht zur Kot-Tüte?

Hundehaufen in der Stadt sind auch in Burg ein Dauer-Ärgernis. Die Beschwerden über Straßen voller Tretminen reißen nicht ab. Die Nachbarstadt Genthin will jetzt Hundebesitzer verstärkt in die Pflicht nehmen. Wird die Kreisstadt folgen?