Hundekot in Biederitz - Warum das Wegräumen der Hinterlassenschaften so wichtig ist

Biederitz - Selten werden Beiträge in sozialen Netzwerken so häufig kommentiert wie dann, wenn es um die Hinterlassenschaften von Hunden geht, die der Halter nicht wegräumt. Das ist auch in der Gemeinde Biederitz so. Über die herumliegenden Häufchen ärgern sich viele Einwohner.