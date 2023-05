Das ganze Dorf war auf den Beinen, um dem großen Festumzug in Lostau beizuwohnen. Was es alles zu sehen und hören gab.

Lostau - Nicht nur das Wetter zeigte sich von seiner besten Seite, auch die Lostauer kamen aus dem Strahlen gar nicht mehr heraus. Mit Autos, Fahrrädern oder zu Fuß zogen sie in Richtung Altes Dorf um den großen Festumzug zu bestaunen. Zu Hunderten säumten sie die Straßen, um zu sehen, was die vielen Vereine, Firmen und Institutionen so alles vorbereitet hatten. Und was ihnen nicht alles geboten wurde. Den Anfang machte das Wappen der Ortschaft, das den großen Umzug anführte.