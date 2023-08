Seit Donnerstag ist der restaurierte Klöppel der Gerwischer Kirchenglocke zurück an seinem Platz. Mittelfristig benötigt die Kirche aber eine neue Glocke.

Hundertjährige Glocke der Kirche in Gerwisch bei Magdeburg läutet wieder

Ein ungewöhnlicher Anblick: Eine Kirchenglocke ohne Klöppel. Der wartet links auf seinen Wiedereinbau. Dafür mussten aber erstmal genügend Lichtquellen in den „stockdunklen“ Turm geschafft werden.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Gerwisch - Verlässlich läutet die Glocke der Gerwischer Kirche jeden Abend um 18 Uhr den Feierabend ein, und sie ruft natürlich auch zu den Gottesdiensten. In den vergangenen Tagen fehlte der gewohnte Klang. Dafür läutete es am Donnerstag mehr als einmal zu den ungewöhnlichsten Zeiten. Das lag daran, dass die Firma Wenkebach aus Eimersleben (Börde), spezialisiert auf Glocken- und Turmuhranlagen, die Glocke wieder in Gang setzte.