Hundesteuer und Kita-Zukunft sind Themen

Der Kultur- und Sozialausschuss der Gemeinde Möser tagt am Donnerstag, 12. August, ab 19 Uhr, im Bürgerzentrum der Gemeinde Möser, im Rudolf-Breitscheid-Weg 24, in Möser.

Möser - Auf der Tagesordnung des Ausschusses steht unter anderem eine geplante Änderung der Hundesteuersatzung der Gemeinde. Eine Anhebung der Steuersätze ist dabei nicht vorgesehen. Die Änderung ist jedoch notwendig, weil sich rechtliche Rahmenbedingungen im Laufe der vergangenen Jahre geändert haben. Die Satzung soll nun daran angepasst werden.

Darüber hinaus werden sich die Sozialpolitiker erneut mit der Frage der Trägerschaft für die beiden Kindertagesstätten „MS Piratenclub“ in Schermen und „Regenbogen“ in Körbelitz befassen. Hier hatte der aktuelle Träger, das Europäische Bildungswerk für Beruf und Gesellschaft mit Sitz in Magdeburg, zum Jahresende gekündigt. Die Gemeinde hat mittlerweile die Betroffenen, also Elternvertreter und Vertreter der Erzieher und Mitarbeiter, angehört. Sie waren aufgefordert, Stellungnahmen und Einschätzungen dazu abzugeben, wie es mit der Trägerschaft für die Kindertagesstätten aus ihrer Sicht weitergehen soll.

Anträge von SPD und Linken zur Kita-Trägerschaft

Die Mitglieder des Sozialausschusses wollen die eingegangenen Stellungnahmen nun auswerten und ein Votum für das weitere Vorgehen in der Frage der künftigen Trägerschaft abgeben. Das kündigte die Vorsitzende des Sozialausschusses, Ingeborg Schwenck (SPD), an.

Zudem stehen - ebenfalls zum Thema Kita-Trägerschaft für Schermen und Körbelitz - zwei Anträge von Die Linke und der SPD zur Beratung auf der Tagesordnung. Vorgesehen für die Sitzung sind auch eine Einwohnerfragestunde und aktuelle Informationen der Verwaltung zu kulturellen und sozialen Themen in der Gemeinde Möser.