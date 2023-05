Tourismus Hundestrand am Niegripper See bei Burg: Widerstand gegen Stellplätze nutzlos?

Was wird aus den geplanten Stellplätzen für Wohnmobile am Niegripper See bei Burg? Vor Monaten wurde in der Kreisstadt ein Bürgerbegehren dagegen angeschoben. Jetzt gibt es ein Ergebnis.