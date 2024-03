Am 2. März 2024 ist ein Protestkonvoi in Burg gestartet, der gegen die Haushaltspolitik der Bundesregierung mobil machte.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Burg - Laut und friedlich. Unter diesen Vorgaben hat sich am 2. März 2024 auf dem Firmengelände der Agrarhof GmbH in Burg in Konvoi in Bewegung gesetzt, in dem sich unter anderem Landwirte, Handwerker und Fuhrunternehmer eingereiht haben.