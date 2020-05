Nur wer eine Maske trägt, darf in Bussen der Nahverkehrsgesellschaft Jerichower Land mitfahren. Symbolfoto: dpa

Auch in Burg gilt die Maskenpflicht in Bussen. Das ist aber nur eine der Hygienemaßnahmen, die in Bussen der NJL zu beachten sind.

Burg l Im Jerichower Land gilt bei der Nutzung der öffentlichen Verkehrsmittel derzeit die Pflicht, Mund und Nase zu bedecken. Doch nicht nur die Menschen, die die öffentlichen Verkehrsmittel nutzen, sondern auch diejenigen, die für diese verantwortlich sind, müssen sich mit der Maskenpflicht auseinander setzen. „Die Fahrt mit dem Bus ist für die Gesundheit von einem selbst oder anderen nicht gefährlicher als anderswo, sofern die Hygienemaßnahmen eingehalten werden“, stellen Thomas Schlüter und Daniela Kramper, Geschäftsleitung der Nahverkehrsgesellschaft Jerichower Land mbH (NJL) zunächst klar. Aktuelle Busfahrpläne beachten Derzeit verkehren die Busse im Jerichower Land noch im sogenannten Feiertags-Fahrplan. Die Fahrgäste sollten deswegen die aktuellen Busfahrpläne überprüfen, um längere Wartezeiten an den Haltestellen zu vermeiden. Auch mit einer weiteren Änderung beim Busfahren mussten sich die Fahrgäste arrangieren: Die vordere Tür bleibt geschlossen, es ist also nicht möglich, vorn beim Fahrer einzusteigen. Dies soll dem Schutz des Fahrpersonals dienen, damit diese möglichst wenig mit den Fahrgästen in Kontakt kommen. Dies bedeutet aber auch, dass die Fahrgäste beim Einsteigen beim Fahrer keine Tickets kaufen können. Schlüter und Kramper verweisen an dieser Stelle darauf, dass die Fahrgäste stattdessen auf Fahrkartenautomaten zurückgreifen können oder die Tickets online oder auch per Smartphone erstehen können. Ab 4. Mai wieder nach Schulfahrplan Allerdings ist geplant, den Verkauf durch das Fahrpersonal bald wieder zu ermöglichen. Ab dem 4. Mai soll der Schulfahrplan wieder in Kraft treten, wenn auch einige Schüler im Jerichower Land zurück in die Schulen kommen können. „Das Angebot im Linienverkehr wird dann wieder vollumfänglich bedient“, heißt es von der NJL-Geschäftsführung. Fahrkarten wieder beim Busfahrer erhältlich Auch der Einstieg über die vordere Tür soll dann wieder möglich sein, und Fahrkarten können beim Busfahrer gekauft werden. Kramper und Schlüter weisen allerdings darauf hin, dass diese Option nur in unvermeidbaren Fällen als Ausnahme genutzt werden soll, damit möglichst wenig Kontakt zum Schutz der Fahrgäste und Busfahrer vorkommt. „Die erste Sitzreihe bleibt zum Schutz des Fahrpersonals weiterhin gesperrt“, so die Geschäftsführung weiter. Auch Schals und Tücher sind ausreichend Zum Schutz müssen die Fahrgäste weiterhin einen Mund- und Nasen-Schutz tragen. Dabei ist es nicht zwingend erforderlich, eine medizinische Maske zu verwenden, ein Schal, Tuch oder eine selbst genähte Mund-Nasen-Bedeckung sind ausreichend. Fahrten außerhalb der Stoßzeiten vermeid Wenn nun ab Montag wieder vermehrt Schüler in den Bussen unterwegs sein werden, kann es vorkommen, dass die Busse wieder voller sind als zuvor. Die NJL verweist darauf, dass es hier hilfreich sein kann, die Fahrten auf einen früheren oder späteren Zeitpunkt zu verschieben, um die Stoßzeiten zu meiden. So wäre es im Sinne des Gesundheitsschutzes möglich, dass weiterhin nur wenige Personen gleichzeitig in den Fahrzeugen sind.

