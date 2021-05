Ideen für die Interkulturelle Woche im Jerichower Land können eingereicht werden

Nicole Grandt Burg

Die Interkulturelle Woche hat sich im Jerichower Land als eine Veranstaltungsreihe etabliert, die abwechslungsreiche und immer wieder neue Ideen aufgreift. In den vergangenen Jahren fanden beispielsweise Bildvorträge, Schulworkshops, Theateraufführungen, Ausstellungen, Radtouren, Online-Workshops und Begegnungsprojekte statt. Auch in diesem Jahr soll das Event stattfinden, und zwar vom 26. September bis zum 3. Oktober. Die Woche steht in diesem Jahr unter dem Motto #offen geht und soll die Offenheit gegenüber anderen Menschen und Kulturen unterstreichen, die die Interkulturelle Woche symbolisiert. Die Koordination der Interkulturellen Woche im Jerichower Land übernehmen, wie schon in den Vorjahren, die Koordinierungsstellen der Partnerschaften für Demokratie Burg und Genthin im AWO Landesverband Sachsen-Anhalt .

Informationen und terminliche Koordination

Da die Interkulturelle Woche mehrere Veranstaltungen im ganzen Landkreis umfasst, gibt es im Vorfeld einiges zu planen. Deswegen fand das erste Vernetzungstreffen statt, bei dem Ideen zusammengetragen wurden. Aufgrund der anhaltenden Corona-Pandemie fand das Treffen digital statt. Auch das zweite Treffen, das am Mittwoch, 26. Mai, von 10 bis 11.30 Uhr stattfinden wird, ist digital geplant. Möglicherweise wird auch die Veranstaltungswoche im September und Oktober digitale Events beinhalten, dies hängt vom Fortschreiten des Pandemiegeschehens ab. „Bei unserem ersten Vernetzungstreffen hatten wir schon eine ziemlich gute Resonanz, es waren 15 Personen dabei von unterschiedlichen Vereinen und Institutionen aus dem ganzen Jerichower Land“, berichtet Philip Müller, Koordinator der Partnerschaft für Demokratie Burg und südliches Jerichower Land. „Dabei haben wir erst einmal die Interkulturelle Woche an sich vorgestellt, welchen Terminrahmen wir haben und wie das Motto lautet. Besprochen haben wir auch, wie wir uns die Vorbereitung der Veranstaltung vorstellen, also dass wir in regelmäßigen Vernetzungstreffen die Organisation voran treiben.“ Ein wichtiger Punkt ist dabei auch die terminliche Koordination, damit sich die einzelnen Veranstaltungen möglichst nicht überschneiden, so dass sich Interessierte nicht zwischen zwei Events entscheiden müssen.

Möglichkeiten der Förderung besprochen

Ein Punkt, der bei der Organisation von Veranstaltungen nicht ganz unwichtig ist, sind die Finanzen. „Es gibt die Möglichkeit, dass Projekte und Veranstaltungen im Rahmen der Interkulturellen Woche vom Bundesprogramm Demokratie leben! gefördert werden. Darüber haben wir aufgeklärt und Fragen beantwortet, wie dies vonstatten gehen kann“, erklärt Müller. Ihm sei zudem aufgefallen, dass neben den Beteiligten von vergangenen Interkulturellen Wochen auch mehrere neue Vertreter von Institutionen vertreten waren, die möglicherweise einen Beitrag zu der Veranstaltungswoche leisten werden.

„Es gibt dahingehend aber noch keine Zusagen, wir haben die Neuen ja auch erst einmal informiert, und nun können sie sich überlegen, ob sie Teil der Veranstaltung werden wollen, deswegen können wir jetzt noch keinen Namen nennen oder Veranstaltungen, die sie vielleicht beitragen werden“, erläutert Müller. Er stuft es aber als erfreulich ein, dass es Interesse von möglichen Teilnehmern aus der Fläche des Jerichower Landes gegeben hätte und nicht ausschließlich aus Burg oder Genthin.

Bis Ende Mai Ideen einreichen

Den Teilnehmern der Verbände, Vereine, Einrichtungen und anderen möglichen Trägern der kommenden Veranstaltung wurden nach dem Vernetzungstreffen Unterlagen zugeschickt, in denen sie nun die konkreten Ideen festhalten können, die sich dann zu den Veranstaltungen der Interkulturellen Woche weiterentwickeln können. „Diese Ideen werden bis Mitte Mai gesammelt, und dann werden wir den konkreten Terminplan erstellen und dann geht es weiter, diese Veranstaltungen mit Inhalt zu füllen und die Umsetzung in Angriff zu nehmen“, erklärt der Koordinator die weitere Vorgehensweise.

Wer das erste Vernetzungstreffen verpasst hat, ist aber nicht ausgeschlossen. „Bei dem nächsten Treffen am 26. Mai können auch weitere Personen hinzustoßen, die jetzt eine Idee für einen Beitrag entwickelt haben“, verdeutlicht Philip Müller. Wer an dem zweiten Vernetzungstreffen teilnehmen möchte, kann sich mit dem Koordinator Philip Müller per Email (Philip.Mueller@awo-sachsenanhalt.de) oder Telefon 03921/9775726 in Verbindung setzen.

Einige inhaltliche Ideen gab es bei dem Treffen bereits, diese möchte der Koordinator in diesem frühen Planungsstadium allerdings noch nicht konkretisieren. „Allerdings würde ich die genannten Ideen jetzt nur ungern in Umlauf bringen, weil diese noch nicht spruchreif waren und diese sich in den kommenden Wochen ja noch enorm verändern können, deswegen möchte ich jetzt noch keine konkrete Veranstaltung ankündigen, die dann letztendlich vielleicht doch nicht oder in deutlich anderer Form umgesetzt wird.“

Die Interkulturelle Woche ist nicht nur im Jerichower Land eine beliebte Veranstaltung. In ganz Deutschland beteiligen sich über 500 Kommunen. Die bundesweit jährlich stattfindende Interkulturelle Woche ist eine Initiative der Deutschen Bischofskonferenz, der Evangelischen Kirche in Deutschland und der Griechisch-Orthodoxen Metropolie. Sie findet seit 1975 immer Ende September statt und wird von Kirchen, Kommunen, Wohlfahrtsverbänden, Gewerkschaften, Integrationsbeiräten und -beauftragten, Migrantenorganisationen, Religionsgemeinschaften und Initiativgruppen unterstützt, mitgetragen und umgesetzt.