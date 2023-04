Gommern - Wenn Nicole Neumann durch Gommern läuft, kann sie nur mit dem Kopf schütteln. Sie ärgert sich – und das massiv. Die scheinbar immer mehr werdenden illegalen Graffiti, Tags und Schmierereien an Wänden und Gebäuden haben sie dazu bewogen, sich schriftlich an die Volksstimme zu wenden und jene direkt anzusprechen, die für die Schmierereien verantwortlich sind.„Jede Stadt hat sie und doch weiß niemand wer sie sind. Es ist eine im Verborgenen wirkende Spezies, eine scheue Art, die vorzugsweise in den stillen Abendstunden aktiv wird. Und auch wenn sie niemand tatsächlich erkannt hat, wissen wir um ihre Anwesenheit“, schreibt sie und meint damit die Übeltäter mit der Spraydose.Und weiter: „Nicht wählerisch am Objekt, nutzen sie Bänke, Hauswände, Mauern, Straßenschilder und diverse andere Gegenstände und gestalten diese mit bunten Zeichen in allen Größen.“

