Im Burger Bowlingcenter geht es langsam wieder rund

Burg - René Krüger ist kein Mann, der gerne eine ruhige Kugel schiebt. Doch seit Beginn der Corona-Pandemie 2020 ist dem Geschäftsführer des Bowlingcenters Burg viele Wochen und Monate lang nichts anderes übrig geblieben. Am 14. März vergangenen Jahres hatte er die letzte Veranstaltung im Haus. „Da war eine Gruppe vom BBC hier“, erzählte er im Gespräch mit der Volksstimme. Er hatte schon Konfirmationsfeiern und Einschulungen im Terminbuch, aber wegen der aufziehenden Coronagefahr, rief er am darauffolgenden Montag beim Landkreis an.