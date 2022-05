Im Burger Kulturturm gibt es neue Freizeitangebote für Jung und Alt

Der Kulturturm am Burger Markt hat sich zu einem Ort der Vielfalt entwickelt. Jung und Alt können hier verschiedene Freizeitangebote nutzen. Am Tag des Ausprobierens kamen viele Interessierte auf ihre Kosten.

Burg - Mary und Maximilian haben noch nie eine kleine Holzbank gebaut. Na und? Dafür gibt es ja Andreas Pospieszny. Der ist nicht nur handwerklich begabt, sondern findet auch zu Kindern und Jugendlichen schnell den richtigen Draht. Und so schraubt Mary in wenigen Minuten die Teile mit dem Akkuschrauber so geschickt zusammen, als würde sie das schon ewig machen. Die kleine Fußbank ist fertig und kann sofort ausprobiert werden. Wie übrigens vieles an diesem Nachmittag im Kulturturm am Burger Markt. Denn die fünf Etagen der gemeinnützigen benvivo-Gesellschaft stehen für alle Interessierten offen, um die vielfältigen Angebote im Herzen der Stadt kennenzulernen. Darunter sogar Minifußball. Tor und Bälle werden kurzerhand im Erdgeschoss aufgestellt, weil der Dauerregen ein Turnier auf dem Hof des Wohnquartiers zunichte macht. Aber egal: Auch auf wenigen Quadratmetern kann man etwas ins Schwitzen kommen - und jubeln.