Die Sanierungsarbeiten am Wohnblock Südring 2 in Burg gehen in eine neue Phase. Der markante Plattenbau erhält nach dem Abriss der alten Balkone neue Fenster.

Burg - Farblich gesehen macht der Wohnblock Südring 2 in Burg jetzt einiges her. Der blaue Außenschutz ist allerdings nur vorübergehend, denn der Plattenbau aus DDR-Zeiten wird saniert. Nachdem die alten Balkone in den vergangenen Monaten demontiert und abgeklopft wurden, werden jetzt die Fenster getauscht. „Die Arbeiten erstrecken sich bis in den September“, sagt Heino Näth, Vorstand der Burger Wohnungsbaugenossenschaft (BWG). „Wir liegen voll im Plan, was in dieser Zeit nicht immer selbstverständlich ist.“

Nach Installation des Wärmeverbundsystems sollen die neuen und sicheren Balkone dann im Dezember installiert werden – ähnlich wie in der Martin-Luther-Straße 64 bis 66. Und wie ist die Stromversorgung künftig geregelt? „Bietet es sich da nicht an, die neuen Balkone so auszurüsten, dass Solarpanele zur Energiegewinnung Bestandteil der Modernisierungsplanungen sein sollten?“, fragte Volksstimme-Leser Hans Werner Siebert.

Solar auf dem Dach

Er befürchtet, dass die „Erblast“ nur aufgehübscht werde. „Dem ist nicht so“, entgegnet Näth. Für die BWG stehe fest, wann immer es möglich ist, auf die erneuerbaren Energien zu setzen. „Wir favorisieren in diesem Fall nicht Balkonkraftwerke, sondern das Mieterstrommodell und wollen die entsprechende Solaranlage auf dem Dach installieren.“ Damit habe die BWG sehr gute Erfahrungen in anderen Stadtteilen gemacht. „Um das Vorhaben umsetzen zu können, haben wir bereits zwei Angebote eingeholt, dann werden wir uns für eine Firma entscheiden“, so der Vorstand.

Aufzüge für Mieter

Der Wohnblock, in dem einst über Jahrzehnte Familien der sowjetischen Armee wohnten, wurde der BWG nach der politischen Wende übertragen – in einem schlechten und sanierungswürdigen Zustand.

Nachdem ein moderner Aufzug installiert, die Elektroleitungen und -anlagen sowie Wasser und Abwasser auf den neuesten Stand gebracht wurden, habe sich das Unternehmen nun für das Paket Fenster, Fassade, Dämmung und Balkone entschieden.

Probleme mit der Vermietung gibt es trotz der direkten Lage an der von morgens bis abends vielbefahrenen Kreuzung nicht. „Es hat sich eben ausgezahlt, dass wir vor drei Jahren an den Eingängen die Aufzüge installiert haben. Darum ist es auch für Ältere kein Problem, die Wohnungen zu erreichen“, resümiert Näth.