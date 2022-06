Im Detershagener Kirchturm sollen Nistkästen für Schleiereulen angebracht werden

Umgeben von Feldern, Wald, Wiesen und Feuchtgebieten soll sich die Vogelwelt in Detershagen besonders wohl fühlen. Ideale Brutmöglichkeiten könnte auch die altehrwürdige Kirche im Herzen des Dorfes bieten.

Detershagen - Die romanische Dorfkirche in Detershagen ist nicht nur ein Wahrzeichen in der 570-Seelen-Gemeinde, sie könnte sich auch bald zum Mittelpunkt für den Naturschutz entwickeln. Silvia Silberborth ist als Einwohnerin und Mitglied des Naturschutzbundes (Nabu) Sachsen-Anhalts davon überzeugt, dass mit relativ wenig Aufwand viel erreicht werden könne, um Vögeln ausreichend Lebensraum und Unterschlupf zu bieten. „Gerade hier im ländlichen Raum haben wir alle Möglichkeiten und sollten sie nutzen“, sagt sie – und verweist auf das Nabu-Projekt „Lebensraum Kirchturm“, das nun auch im Ort Schule machen soll. Ziel dieser Aktion ist es, für bedrohte Tierarten wie Turmfalken, Schleiereulen, Dohlen oder Fledermäusen im,Biotop' Kirche unter anderem Brutmöglichkeiten zu schaffen“, erläutert die Detershagenerin. „Und der trutzige Kirchturm ist sicher auch dafür geeignet, zumal ich dort früher schon Zeichen für die Anwesenheit von Turmfalken entdeckt hatte. Aber wie schön wäre es erst, wenn wir Schleiereulen als Mieter hätten?“, fragt sich die Pensionärin. Denn bisher war der Zutritt für die wendigen und nachtaktiven Jäger der Lüfte in den oberen Turmöffnungen leider versperrt.