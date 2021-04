Im Einsatz bei Wind und Wetter als Straßenwärter in der Gemeinde Möser

Möser

Freudig und auch ein bisschen aufgeregt kam junge Mann zur Unterzeichnung seines Ausbildungsvertrags in das Verwaltungsamt nach Möser. Auch die Mutter von Jonas Bock war mit dabei und unterschrieb ebenfalls den Vertrag. Denn Jonas ist erst 16 Jahre alt.

Im Berufsinformationszentrum in Magdeburg hatte sich der junge Mann über mögliche Ausbildungen informiert. Und war dort auf die Ausbildung zum Straßenwärter aufmerksam geworden. Inhalt der Ausbildung und das künftige Tätigkeitsfeld gefielen im gut. Im Umkreis von gut 50 Kilometern bewarb sich der Wefensleber auf verschiedene Ausbildungsplätze zum Straßenwärter. Bei der Gemeinde Möser konnte sich der 16-Jährige nach einer Prüfung, die auch einen praktischen Teil enthielt, gegen 13 Mitbewerber durchsetzen.

Gemeinde bildet Straßenwärter erstmals aus

Für die Gemeinde Möser ist es das erste Mal, dass sie einen Straßenwärter für ihren Bauhof ausbildet. Die Sachgebietsleiterin des Bauhofes, Andrea Grams, hat dazu extra eine Zusatzqualifizierung erworben. Dadurch könne sie nun als Ausbildungsleiterin fungieren, sagte Mösers Gemeindebürgermeister Bernd Köppen (parteilos) bei der Unterzeichnung des Ausbildungsvertrages.

Die Ausbildung sei anspruchsvoll, betonte Köppen. Es werde eine Menge Spezialwissen vermittelt. So wird Jonas Bock in der Zeit seiner Ausbildung unter anderem den Führerschein erwerben, an der Kettensäge geschult und an vielen anderen Maschinen, die mittlerweile in einem gemeindlichen Bauhof zum Einsatz kommen.

Mit der Einführung der Ausbildung zum Straßenwärter werde auch die Entwicklung nachvollzogen, die der Bauhof der Gemeinde Möser in den vergangenen Jahren genommen habe, sagte Köppen. Inzwischen seien hier 14 Mitarbeiter mit „hoher Technikausstattung und vielen Spezialaufgaben“ beschäftigt.

Und weil diese Spezialaufgaben eben auch Spezialwissen erfordern, will die Gemeinde mit Jonas Bock Nachwuchs für den eigenen Bauhof ausbilden. Ziel sei es, den jungen Mann nach der Ausbildung, also ab dem Jahr 2024, im gemeindeeigenen Bauhof einzusetzen, sagte Bernd Köppen.

Los geht es für Jonas Bock am 1. August dieses Jahres. An diesem Tag nimmt der junge Mann seine Ausbildung in der Gemeinde Möser auf. Die Ausbildung dauert drei Jahre und ist in theoretische und praktische Abschnitte unterteilt. Die theoretische, aber auch Teile der praktischen Ausbildung wird Jonas Bock in einem Berufsbildungszentrum in Schönebeck absolvieren. Etwa zur Halbzeit seiner Ausbildung erwartet den jungen Mann eine Zwischenprüfung. Zum Ende der Ausbildung muss er dann eine Abschlussprüfung absolvieren.

Bei Wind und Wetter draußen unterwegs

„Du solltest Straßenwärter werden, wenn du keine Lust hast, den ganzen Tag am PC zu sitzen, du in guter körperlicher Verfassung bist, du auf geregelte Arbeitszeiten verzichten kannst“, heißt es auf www.ausbildung.de zum Beruf des Straßenwärters. Hier wird außerdem darauf hingewiesen, dass die Ausbildung keinesfalls absolvieren sollte, wer nicht bei Wind und Wetter draußen arbeiten möchte.

Den Beruf des Straßenwärters gibt es bereits seit 1968. Die Vorgängerausbildung war die zum Chausseewärter. Zu den Ausbildungsinhalten gehören Kenntnisse zu Aufbau und Aufgaben einer Straßenverwaltung, wegerechtliche Grundkenntnisse, Fertigkeiten im Tief- und Straßenbau, im Steinbau, Beton- und Stahlbetonbau sowie Holzbau. Auch das Lesen und Anfertigen von Skizzen und Zeichnungen sind Fähigkeiten, die ein Straßenwärter beherrschen muss. Ebenso gehören unter anderem die Handhabung von Vermessungsgeräten und die Verkehrssicherung zu dem Wissen, das sich der angehende Straßenwärter aneignen muss.

Das Herstellen und die Unterhaltung von Straßenunter- und überbauten sowie Entwässerungseinrichtungen ist ebenso Bestandteil der Ausbildung wie die Durchführung des Winterdienstes. Darüber hinaus lernt der Straßenwärter, wie Flächen begrünt und gepflegt werden.

Straßen, Fahrbahnen, Gehwege oder Parkplätze und die dazugehörigen Grünflächen seien die Einsatzgebiete eines Straßenwärters, heißt es auf www.ausbildung.de. In der Gemeinde Möser gibt es demnach eine ganze Menge Einsatzgebiete für den zukünftigen Straßenwärter.