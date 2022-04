Im Frühjahr soll Gommern erblühen

Jetzt heißt es warten für die Gommeraner. Denn ob die Pflanzaktion am Wochenende erfolgreich war, wird man erst im Frühjahr wirklich sehen können. Die nächsten Pläne werden trotzdem schon geschmiedet.

Die Blumenzwiebel eines Frühblühers in den Boden bringen: Ein Handgriff, der am Sonnabendvormittag 1200 Mal ausgeführt wurde. Trotzdem waren die Vereinsmitglieder und Unterstützer innerhalb einer Stunde fertig.

Gommern - „1858 gab es mal einen Verschönerungsverein in Gommern. Das war damals gerade voll im Trend. Und dieser Verein hat auch genau solche Aktionen gemacht wie wir heute“, stellt Karin Gust fest. Die Vorsitzende des Heimatvereins hat sich mit weiteren sieben Vereinsmitgliedern für eine Pflanzaktion am Platz des Friedens getroffen. Es ist 10 Uhr morgens, die Sonne steht in den Startlöchern und die Stimmung ist gut.