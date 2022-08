Im Jerichower Land gibt es ein Krisentreffen beim Landrat

Am 25. August setzt sich Landrat Steffen Burchhardt (SPD) mit den Bürgermeistern und Vertretern der Energieversorger im Jerichower Land zusammen. Was besprechen sie?

Burg - Noch ist Sommer, aber viele denken schon jetzt an den Winter, der durch die mögliche Knappheit von Strom und Gas hart zu werden droht. Wie in der Krise gehandelt werden soll, will Landrat Steffen Burchhardt (SPD) am 25. August mit Bürgermeistern und Energieversorgern besprechen. „Längst überfällig“, meint die AfD.