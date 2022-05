Im Jerichower Land ist der Klimawandel schon angekommen

Genthin/Burg - Frank Kreienkamp ist Klimamodellierer und leitet das Klimabüro Ost des Deutschen Wetterdienstes in Potsdam. Zu dessen Bereich gehört auch das Jerichower Land. So machte er auf seiner Regionaltour mit Autor Nick Reimer (Deutschland 2050 - Wie der Klimawandel unser Leben verändern wird) Halt in Genthin, um in der Redaktion der Volksstimme zu erklären, was seine Klimamodelle für die kommenden Jahrzehnte im Jerichower Land bedeuten. Anzeichen für Veränderungen gibt es viele.