Im Jerichower Land zeigt die DRK-Wasserwacht ihr Können

Niegripp - Das Hochwasser 2003 hatte die Technik der Wasserrettung in Sachsen-Anhalt völlig überfordert. So wurde 2016 das Projekt „Spezialisierte Hochwasserrettung“ ins Leben gerufen. In den vergangenen Jahren wurden Mannschaftstransporter, Tauchgerätewagen und Motorrettungsboote angeschafft. Am Wochenende wurde auf der Elbe bei Niegripp gezeigt, wie gut das Rote Kreuz für den Ernstfall gewappnet ist.