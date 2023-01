Im Test: So wird ein Hund aus dem Tierheim Burg zum Freund der Familie

Soll ein Haustier angeschafft werden? Dieser Frage, die in Familien aufkommt, geht die Volksstimme beim Ausführen von einem Hund aus dem Tierheim Schartau bei Burg nach.

Mit seiner Familie hat Volksstimme-Redakteur Marco Papritz Windhündin Aurelie aus dem Tierheim in Schartau bei Burg (Jerichower Land) ausgeführt.

Schartau - Die Corona-Pandemie hat für einen Haustier-Boom gesorgt. Etwa eine Million Hunde und Co. sind allein 2020 in ein neues Zuhause gezogen. In manchen Familien führte auch das Weihnachtsfest zur Frage, ob ein tierischer Mitbewohner angeschafft werden soll. Wie es ist, als Familie einen Hund auszuführen, hat Volksstimme-Redakteur Marco Papritz im Tierheim Schartau bei Burg (Jerichower Land) getestet.