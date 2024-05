Neue Zahlen der Polizei Immer mehr Verkehrsunfälle im Jerichower Land: Wieso kracht es immer öfter rund um Burg und Genthin?

Obwohl die Verkehrsunfälle auf der A2 nicht einmal in die Statsitk zählen, hat es 2023 deutlich öfter gekracht im Jerichower Land. So steigen zum einen die Zahlen der Verkehrsunfälle. Zum anderen gibt es aber in einem anderen Bereich eine positive Entwicklung. Außerdem: die schwersten Unfälle 2023 in der Übersicht.