Im Jerichower Land ist in den letzten 10 Jahren ein Fünftel der Handwerksbetriebe verloren gegangen. Symbolfoto: dpa

Die Zahl der Handwerksbetriebe geht zurück. Im Jerichower Land die Zahl der Betriebe in zehn Jahren um 20 Prozent gesunken.

Burg l 1232 Handwerksbetriebe sind im vergangenen Jahr von der Handwerkskammer Magdeburg im Jerichower Land registriert worden. Das sind 20?Prozent weniger als zehn Jahre zuvor. Damit liegt der Landkreis im Landestrend. Insgesamt sank die Zahl der Handwerksbetriebe in Sachsen-Anhalt von 2010 bis 2020 um 18 Prozent von 14?516 auf 11?875. Dies führt die Handwerkskammer vor allem auf demografische Faktoren zurück, da mit der alternden Bevölkerung auch das Durchschnittsalter der Betriebsinhaber steige. So liege der Altersdurchschnitt des Inhabers aktuell bei 50,5 Jahren, jeder Dritte ist älter als 55 Jahre.



Neben der Bevölkerungsentwicklung sieht Burghard Grupe, Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer Magdeburg, dass für viele die Alternativen auf dem Arbeitsmarkt besser geworden sind. Mancher Selbstständiger entscheide sich für eine abhängige Beschäftigung. Auch potenzielle Unternehmensgründer und -nachfolger nähmen seltener die Herausforderungen einer selbstständigen Tätigkeit an. Bei einigen Gewerken sei zudem eine bestimmte Betriebsgröße vorteilhaft, um wirtschaftlich zu arbeiten, etwa Bäcker mit Filialnetz. „Es ist in einigen Bereichen zu beobachten, dass die Betriebe weniger, aber größer werden“, so Grupe gegenüber der Volksstimme.



Größtes Minus bei Straßenbauern

In der Tat ist die Anzahl der Bäcker im Jerichower Land auch von 22 auf 15 Betriebe gesunken, das ist mit 32 Prozent rund ein Drittel, im Kammerbezirk sind es 28 Prozent. Dachdeckerbetriebe schrumpften in den vergangenen zehn Jahren um 26 Prozent von 35?auf 26 Betriebe, im Kammerbezirk waren es nur zwölf Prozent. Ebenfalls um 26 Prozent sank die Anzahl der Kosmetiker von 96 auf 69, bezirksweit waren es 17 Prozent, und die Anzahl der Maurerbetriebe sank von 114 auf 80, 30 Prozent minus sind auch der Kammerbezirksschnitt. Prozentual den höchsten Rückgang registrierte die Handwerkskammer mit 44 Prozent bei den Straßenbauerbetrieben, von denen nur noch 14 der ursprünglich 25?übrig geblieben sind.



Grupe hatte aber auch positive Beispiele zur Betriebsentwicklung im Jerichower Land parat. Dazu gehört, dass die Kfz-Betriebe konstant bei 100?geblieben, während sie in seinem Geschäftsbereich acht Prozent weniger geworden sind. Schilder und Lichtreklamehersteller sind von vier auf sieben Betriebe gestiegen, Zahntechniker von fünf auf acht, bezirksweit gab es sogar einen Rückgang um 13 Prozent.



Handwerk soll für Jüngere attraktiver werden

In der Handwerkskammer gibt es einige Ideen, wie man in der Landschaft der Betriebe wieder für einen Aufschwung sorgen kann. Vor allem soll die Attraktivität des Handwerks für junge Menschen erhöht, sollen Fachkräfte gewonnen werden. Zudem verspricht sich Grupe einen Erfolg durch die Förderung von Unternehmensnachfolgen und Unternehmensgründungen. „Die Meistergründungsprämie soll unbedingt beibehalten werden, auch wenn die EU nicht mehr co-finanziert“, forderte er.



Für das Jerichower Land sieht Grupe noch andere Faktoren. Gerade in den ländlichen Räumen müssten die Unternehmen gute Perspektiven für ihren Betrieb sehen. Dazu gehören gute Standortbedingungen wie eine möglichst optimale Infrastruktur, etwa Breitbandanschluss und intakte Verkehrsverbindungen, aber auch junge Menschen über die guten Zukunftschancen im Handwerk zu begeistern, um zukünftig ausreichend Fachkräfte zu finden.



Natürlich müsse auch das Unternehmerbild als lohnenswertes Ziel dargestellt werden, was auch die entsprechende Unterstützung der Regional-, Landes- und Bundespolitik benötigt, so Grupe. Das heißt, Bürokratie, Steuern und Abgaben sollten auf ein Mindestmaß reduziert werden, damit der Unternehmer auch Luft zum Atmen hat und mit Freude und Engagement seinem Beruf nachgeht und sich weiterentwickeln kann. „Dann wird auch die Region davon profitieren“, verspricht er.



Landrat fordertfinanziellen Anreiz

Für Landrat Steffen Burchhardt (SPD) ist die Situation beunruhigend, „vor allem wenn man bedenkt, dass der Altersdurchschnitt unserer Handwerker bei etwa 50 Jahren liegt. Die vielen Betriebsinhaber, die in ihren wohlverdienten Ruhestand gehen, finden häufig keinen geeigneten Nachfolger.“ Das sei einer der Hauptgründe für den starken Rückgang der Anzahl an Handwerksbetrieben. Allerdings sei deren Wertschöpfung meistens nicht vollständig verschwunden, weil teilweise andere Handwerksbetriebe Mitarbeiter und Kunden übernehmen. Deshalb sei die reine Betrachtung der Anzahl an Betrieben nicht ausreichend aussagefähig.



Die Auftragslage im Jerichower Land sei bei der überwiegenden Zahl an Handwerksbetrieben gut bis teilweise sehr gut. Es fehlen in allen Berufen Fachkräfte. Nicht nur bei den Inhabern liege der Altersdurchschnitt bei rund 50 Jahren, auch bei den Angestellten. „Wenn wir wieder mehr junge Menschen für das Handwerk begeistern wollen, muss das Handwerk seine Mitarbeiter auch ordentlich entlohnen“, stellte er fest. Hier sei in den vergangenen Jahren schon eine spürbare Steigerung zu beobachten, die die Attraktivität der Branche erhöht. Höherer Lohnkosten bedeuteten aber auch höhere Preise der handwerklichen Leistungen. Jeder Betriebsinhaber im Handwerk mache täglich diesen Spagat, um beiden gerecht zu werden, Mitarbeitern und Kunden.